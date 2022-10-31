В этом году иностранные туристы потратили в Азербайджане 1 млрд долларов

В январе-сентябре 2022 года иностранцы совершили операции с использованием банковских карт на сумму 1 млрд 657,7 млн манатов (около 1 миллиарда долларов).

В январе-сентябре 2022 года иностранцы совершили операции с использованием банковских карт на сумму 1 млрд 657,7 млн манатов (около 1 миллиарда долларов).

Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно отчету, это на 97,7% больше в годовом сравнении.

В сентябре этого года иностранцы совершили операции с использованием банковских карт на сумму 155,5 млн манатов, что на 25% больше соответствующего показателя за предыдущий год.