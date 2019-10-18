Посол: За январь-август 2019 года Азербайджан посетило 20 тыс. китайских туристов

Азербайджан и Китай имеют большой потенциал для углубления сотрудничества в области туризма.

Как сообщает Report, об этом на встрече с журналистами заявила посол Китая в Азербайджане Го Минь.

"По статистике Государственного агентства по туризму Азербайджана, количество китайских туристов, посетивших Азербайджан в январе-августе этого года, достигло 20.000, что на 44% больше, чем в аналогичный период прошлого года", - сказал она.

Посол заявила, что Азербайджан все больше и больше интересует китайских туристов, и что "нельзя останавливаться на этих данных, необходимо привлекать сюда еще больше китайских туристов", отметив при этом упрощенный со стороны Азербайджана визовый режим для граждан Китая.

"А вопрос упрощения визовых процедур для граждан Азербайджана обсуждался с компетентными органами Китая. Мы откроем больше каналов для оформления виз и будем упрощать процедуру получения визы", - заключила дипломат.