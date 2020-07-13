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Южная Корея приманивает туристов "Фиолетовым островом"

Южная Корея приманивает туристов "Фиолетовым островом" В соцсетях расхваливают новый курорт в Южной Корее, расположившийся на островах Банвол и Паркджи
Туризм
13 июля 2020 г. 20:20
Южная Корея приманивает туристов Фиолетовым островом

В соцсетях расхваливают новый курорт в Южной Корее, расположившийся на островах Банвол и Паркджи, соединенных фиолетовым мостом.

Как сообщает Report cо ссылкой на РБК, уникальная туристическая зона, реализованная в округе Синан, отличается фиолетовостью, щедро разбросанной на фасады домов, крыши и дорожное покрытие. Кроме того, на территории островов высадили более 40 тыс. саженцев лаванды.

Проект курорта был представлен еще в 2019 году: острова Банвол и Паркджи собирались объединили мостом Чеонса (мостом Ангела). Корейцы, открывшие туристический сезон внутри страны после снятия локдауна, уже прибывают на "Фиолетовый остров" и делятся фотографиями в соцсетях.

Пока международные перелеты запрещены, но Южная Корея уверена, что как только возможность посещать зарубежные страны откроется путешественникам, они поспешат увидеть фиолетовость и лавандовость нового курорта своими глазами.

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