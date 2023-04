ЮНЕСКО представлено культурное наследие шелкового пути Азербайджана

В штаб-квартире ЮНЕСКО представлено культурное наследие шелкового пути Азербайджана

В штаб-квартире ЮНЕСКО представлено культурное наследие шелкового пути Азербайджана

Государственное агентство по туризму (ДТА) принимает участие в конференции, посвященной 35-летию программы “Шелковый путь” в штаб-квартире ЮНЕСКО во французской столице Париже, с обширной экспозицией.

Об этом Report сообщили в государственном агентстве по туризму Азербайджана.

На конференции, организованной совместно постоянными представительствами Азербайджана, Китая, Казахстана, Монголии и Омана при ЮНЕСКО, демонстрируется наследие Шелкового пути этих стран. Экспозиция представлена под новым девизом “Find Your Own Silk Road in Azerbaijan” в целях развития туристического потенциала нашей страны, основанного на наследии Шелкового пути. В экспозиции представлены образцы подчеркивающие сходство Азербайджана с элементами культурного наследия других стран.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО Габриэла Рамос и другие официальные лица ознакомились с экспозицией и подчеркнули большую роль “Шелкового пути” в расширении туристического потенциала нашей страны

Программа «Шелковый путь», стартовавшая в 1988 г, включала в себя исследованию и развитие культурных взаимоотношений между народами Востока и Запада.