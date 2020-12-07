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Японию планируют открыть для туристов с апреля

Японию планируют открыть для туристов с апреля Сейчас в Японию можно попасть в медицинских, образовательных, культурных и деловых целях, а также при наличии права на долгосрочное проживание
Туризм
7 декабря 2020 г. 14:15
Японию планируют открыть для туристов с апреля
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Власти Японии рассматривают возможность весной разрешить въезд в страну иностранным туристам в составе небольших групп.

Как передает Report ,об этом сообщает TourDom.ru со ссылкой на местные СМИ.

Путешественники должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест и указать подробный план поездки перед прилетом. Карантин проходить не нужно, но пользоваться общественным транспортом нельзя, разрешается лишь передвигаться на арендованных автобусах. Запрещено пересекаться с другими туристическими группами. Список стран, откуда может быть разрешен въезд, будет определяться исходя из актуальной ситуации с COVID-19.

Сейчас в Японию можно попасть в медицинских, образовательных, культурных и деловых целях, а также при наличии права на долгосрочное проживание.

"Ожидается, что туристов будут пускать с апреля. Но пока точных дат и официальных заявлений нет. У нас есть групповые туры с 1 апреля, — комментирует генеральный директор компании Ирина Серганова. — Все поездки будут проводиться с перемещениями на автобусах или минивэнах, так что наземным транспортом особенно пользоваться не придется".

В настоящее время документы на визу для посещения Японии с целью туризма не принимаются. Прибывающим пассажирам необходима справка с отрицательным результатом ПЦР- тестирования, выданная не ранее чем за 72 часа. Также нужно пройти двухнедельный карантин и воздержаться от поездок в общественном транспорте.

"Мы с нетерпением ждем открытия данного направления для массовой туристической продажи и надеемся на лояльные условия въезда и пребывания для наших путешественников", — отметили в турфирме, которая является приоритетным трэвел-партнером авторизированной компании по продаже билетов Матч Хоспиталити на Летние Олимпийские игры в Токио.

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Версия на английском языке Japan considers opening up again to international tourists in spring 2021

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