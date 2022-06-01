О нас

Япония удвоила лимит на число въезжающих туристов, ослабив COVID-ограничения

Япония удвоила лимит на число въезжающих туристов, ослабив COVID-ограничения Япония со среды, 1 июня, удвоила дневной лимит на количество въезжающих в страну людей - до 20 тыс. человек.
Туризм
1 июня 2022 г. 09:36
Япония удвоила лимит на число въезжающих туристов, ослабив COVID-ограничения

Япония со среды, 1 июня, удвоила дневной лимит на количество въезжающих в страну людей - до 20 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают местные СМИ.

Японские власти также ослабили связанные с COVID-19 ограничения для въезжающих.

Так, посетители из 98 стран и регионов, входящих в группу низкого риска, будут освобождены от тестирования на коронавирус и карантина, даже если они не были вакцинированы против COVID-19. К таким странам относятся Россия, США, Великобритания, Китай и Южная Корея.

Люди из 99 стран и регионов, относящихся к группе среднего риска, освобождаются от тестов и карантина, если они получили три прививки против COVID-19. В эту группу попали Казахстан, Украина, а также ряд стран Африки и Ближнего Востока.

Въезжающие из стран с высоким уровнем риска заражения COVID-19 проведут три дня на карантине в специальном отеле, покинуть который можно будет при наличии отрицательного результата теста на коронавирус на третий день. К этой группе относятся четыре страны - Албания, Пакистан, Сьерра-Леоне и Фиджи.

Правительство Японии также планирует с 10 июня возобновить прием иностранных туристов - впервые за два года.

Приехать в Японию смогут люди из стран группы низкого уровня распространения COVID-19 и только в составе тургруппы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yaponiya koronavirus məhdudiyyətlərini yumşaldıb
Версия на английском языке Japan doubles limit on incoming tourists, easing COVID restrictions

Экслюзивные новости

Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена
Транспортировка азербайджанского газа в Польшу в будущем не исключена
1 июня 2022 г. 13:25
АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
АБР готов поддержать развитие возобновляемой энергетики в Карабахе
31 мая 2022 г. 18:24
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с зеленой энергией
АБР рассматривает в Азербайджане проекты, связанные с "зеленой энергией"
31 мая 2022 г. 16:20
АБР предоставит новые кредиты на развитие образования в Азербайджане
АБР предоставит новые кредиты на развитие образования в Азербайджане
31 мая 2022 г. 16:05
Посол Пакистана: Кяльбаджар можно превратить в туристический хаб
Посол Пакистана: Кяльбаджар можно превратить в туристический хаб
31 мая 2022 г. 15:49
Посол Израиля: Одна из самых ужасных трагедий Кяльбаджара - это мины
Посол Израиля: Одна из самых ужасных трагедий Кяльбаджара - это мины
31 мая 2022 г. 15:35
Посол Бельгии впечатлен темпами восстановления освобожденных земель Азербайджана
Посол Бельгии впечатлен темпами восстановления освобожденных земель Азербайджана
31 мая 2022 г. 15:14
ВОЗ: Риск широкого распространения оспы обезьян невелик
ВОЗ: Риск широкого распространения оспы обезьян невелик
30 мая 2022 г. 12:00
Безмолвный свидетель истории - здание, где провозгласили Декларацию Независимости АДР
ФотоБезмолвный свидетель истории - здание, где провозгласили Декларацию Независимости АДР
28 мая 2022 г. 10:55
Николов: Форум в Баку – своевременная платформа для обсуждения энергетических вызовов
Николов: Форум в Баку – своевременная платформа для обсуждения энергетических вызовов
27 мая 2022 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi