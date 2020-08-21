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Япония ослабит ограничения на въезд в страну иностранцев

Япония ослабит ограничения на въезд в страну иностранцев Правительство Японии со следующего месяца намерено ослабить ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса, в отношении постоянно проживающих в стране иностранных граждан.
Туризм
21 августа 2020 г. 04:52
Япония ослабит ограничения на въезд в страну иностранцев

Правительство Японии со следующего месяца намерено ослабить ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса, в отношении постоянно проживающих в стране иностранных граждан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

Сейчас такие резиденты с долгосрочными визами, среди которых много студентов, могут повторно въехать в Японию только если они покинули ее пределы по особым обстоятельствам. К примеру, речь идет о родах или похоронах. В сентябре это требование будет снято, и иностранные граждане смогут повторно въезжать в Японию, как и было раньше.

Тем не менее иностранным резидентам необходимо будет сдать тесты на коронавирус и по возвращении в Японию две недели провести на карантине в специально отведенных под эти цели отелях. В ожидании увеличения пассажиропотока после снятия ограничений власти Японии увеличат возможности для проведения тестирования на вирус в главных международных аэропортах страны, включая токийские Нарита и Ханэда.

Из-за пандемии Япония ввела запрет на въезд для граждан почти 130 стран, включая США, государства ЕС и Юго-Восточной Азии, Китай, Южную Корею, Россию, Беларусь, Украину. При этом Япония постепенно возобновляет авиасообщение со странами Юго-Восточной Азии, среди которых Вьетнам, Таиланд, Малайзия и Сингапур.

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