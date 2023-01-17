Worldchefs: Азербайджан обладает большим потенциал гастротуризма

Азербайджан обладает большим потенциалом для развития гастрономического туризма.

Азербайджан обладает большим потенциалом для развития гастрономического туризма.

Как сообщает Report, об этом президент Всемирной ассоциации шеф-поваров (Worldchefs) Томас Гуглер сказал на проходящем в Баку мероприятии "Перспективы продвижения азербайджанской кухни".

"Наша главная цель, связанная с Азербайджаном - сделать так, чтобы ваша страна была на высшей ступени сфере кулинарии. Я считаю, что представляемые Азербайджаном традиции кухни исключительные. Прошлогодний кулинарный фестиваль в Шуше стал первым шагом для демонстрации потенциала Азербайджана в данной сфере. Основная цель таких мероприятий продемонстрировать национальные кулинарные традиции в том числе и за пределами страны", - отметил он.