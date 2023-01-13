Wizz Air может летать из Баку на Ближний Восток, Пакистан, Индию, Польшу

Венгерская авиакомпания Wizz Air может организовать полеты из Баку на Ближний Восток, Пакистан, Индию, Польшу и германоязычные страны.

Венгерская авиакомпания Wizz Air может организовать полеты из Баку на Ближний Восток, Пакистан, Индию, Польшу и германоязычные страны.

Как сообщает Report, эти вопросы обсуждались на встрече между председателем Государственного агентства по туризму Фуадом Нагиевым и послом Венгрии в Азербайджане Тамашем Йозефом Торманом.

Посол проинформировал о состоявшейся 12 января встрече между генеральным исполнительным директором Бюро по туризму Азербайджана Флорианом Зенгстшмидом и исполнительным вице-президентом компании Wizz Air Овейном Джонсом.

По словам посла, на встрече была отмечена значимость ближневосточного, пакистанского и индийского рынков для Азербайджана в последние годы, затронута маркетинговая деятельность по Польше и германоязычным странам. Также была отмечена интенсификация связей с Японией и Кореей.