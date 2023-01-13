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Wizz Air может летать из Баку на Ближний Восток, Пакистан, Индию, Польшу

Wizz Air может летать из Баку на Ближний Восток, Пакистан, Индию, Польшу Венгерская авиакомпания Wizz Air может организовать полеты из Баку на Ближний Восток, Пакистан, Индию, Польшу и германоязычные страны.
Туризм
13 января 2023 г. 17:45
Wizz Air может летать из Баку на Ближний Восток, Пакистан, Индию, Польшу

Венгерская авиакомпания Wizz Air может организовать полеты из Баку на Ближний Восток, Пакистан, Индию, Польшу и германоязычные страны.

Как сообщает Report, эти вопросы обсуждались на встрече между председателем Государственного агентства по туризму Фуадом Нагиевым и послом Венгрии в Азербайджане Тамашем Йозефом Торманом.

Посол проинформировал о состоявшейся 12 января встрече между генеральным исполнительным директором Бюро по туризму Азербайджана Флорианом Зенгстшмидом и исполнительным вице-президентом компании Wizz Air Овейном Джонсом.

По словам посла, на встрече была отмечена значимость ближневосточного, пакистанского и индийского рынков для Азербайджана в последние годы, затронута маркетинговая деятельность по Польше и германоязычным странам. Также была отмечена интенсификация связей с Японией и Кореей.

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Версия на английском языке ФотоWizz Air may fly from Baku to Middle East, Pakistan, India, Poland
Версия на азербайджанском языке Фото“Wizz Air” Bakıdan Yaxın Şərq, Pakistan, Hindistan, Polşa və almandilli ölkələrə uça bilər

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