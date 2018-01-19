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    Washington Times назвал пять основных причин посетить Азербайджан

    Каждый может найти так много причин возвращаться в Азербайджан снова и снова

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Облегченное получение визы, культурные и природные достопримечательности, спорт, безналоговый шопинг (tax free shopping) - это главные причины, чтобы посетить Азербайджан.

    Как передает Report, об этом пишет американское издание Washington Times.

    "Азербайджан, расположенный между Кавказскими горами и Каспийским морем, называют "Землей огня". И это место тайны и очарования привлекает путешественников - ценителей тонкой красоты и экзотики", - говорится в статье.

    Издание называет пять главных причин для посещения Азербайджан.

    В частности, это облегченное получение визы в страны благодаря работе ASAN Visa, которая сократила процесс получения от трех дней до трех часов.

    Второй причиной называется тесное смешивание культур и цивилизаций. По мнению автора, в Баку - "жемчужине Каспийского моря" - средневековая архитектура соседствует с культовыми современными структурами, такими как международной признанный Центр Гейдара Алиева.

    Автор также считает, что Азербайджан богат уникальными достопримечательностями и природными видами. Наряду с этим в республике созданы условия для зимнего и летнего отдыха, в частности, для серферов и любителей покататься на лыжах.

    Издание указывает, что в Азербайджане популярен спорт и спортсмены со всего мира найдут республику идеальным местом для демонстрации своих талантов и навыков в спорте. Отмечается, что Азербайджан провел ряд международных спортивных мероприятий , в том числе гонки Гран При Формула 1.

    Washington Post называет также и другие причины для посещения Азербайджана - местная кулинария, мугам и многовековое гостеприимство азербайджанского народа.

    "Каждый может найти так много причин возвращаться в Азербайджан снова и снова", - резюмирует автор. 

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