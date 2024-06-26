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Взаимный турпоток между Азербайджаном и Санкт-Петербургом возрастет до 20%

Взаимный турпоток между Азербайджаном и Санкт-Петербургом возрастет до 20% Прогнозируется, что в этом году взаимный турпоток между Азербайджаном и Санкт-Петербургом (РФ) возрастет на 10-20%.
Туризм
26 июня 2024 г. 15:33
Взаимный турпоток между Азербайджаном и Санкт-Петербургом возрастет до 20%

Прогнозируется, что в этом году взаимный турпоток между Азербайджаном и Санкт-Петербургом (РФ) возрастет на 10-20%.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила временно исполняющая обязанности председателя городского комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

По ее словам, на настоящий момент Санкт-Петербург принимает делегацию из 40 туроператоров и турагентств Азербайджана, которым демонстрируют потенциал города и его гостеприимство.

"Такой обмен туристическим потоком считается взаимовыгодным и стимулирующим для развития бизнеса обеих сторон", - сказала она.

Специалист отметила, что поток иностранных туристов в Санкт-Петербурге увеличится не менее чем на 15% к концу 2024 года: "С каждым годом число иностранных гостей, прибывающих в Санкт-Петербург, стремительно возрастает. В 2019 году иностранные туристы посетили город около 5 миллионов раз, однако их количество значительно упало после - до 570 тысяч прибытий в 2023 году. Роль в стимулировании иностранного турпотока играют новые механизмы, введенные в 2023 году, включая единую электронную визу для 55 стран и безвизовый режим для тургрупп из Китая и Ирана".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Sankt- Peterburq arasında qarşılıqlı turist axını 20 %-dək artacaq

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