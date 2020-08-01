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Report Georgia

Выяснилось, как туристы в разных странах будут путешествовать в августе

Выяснилось, как туристы в разных странах будут путешествовать в августе Планируя путешествия в августе и в последующие три месяца, почти половина туристов в разных странах бронируют поездки внутри страны
Туризм
1 августа 2020 г. 14:30
Выяснилось, как туристы в разных странах будут путешествовать в августе

Планируя путешествия в августе и в последующие три месяца, почти половина туристов в разных странах бронируют поездки внутри страны. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом cообщает Travel and Leisure.

В Великобритании 69 процентов опрошенных жителей собираются отправиться в туры внутри королевства, отмечает издания со ссылкой на авторов опроса American Express. В Мексике 47 процентов респондентов заявили, что посетят регионы своей страны, в Японии таких 45 процентов, а в США – 40 процентов.

Планы на международный туризм сохранил каждый десятый пользователь. Причем они подчеркнули, что решение будут принимать в последний момент, а направятся, скорее всего, в приграничные страны.

В этом году большинство туристов – 63 процента — предпочитают путешествовать на автомобиле. Каждый десятый опрошенный мечтает об отдыхе на круизном судне.

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