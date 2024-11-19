Выездной турпоток из Азербайджана с начала года вырос почти на 18%

14:58

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-октябре 2024 года, увеличилось на 17,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 1 млн 816,4 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Наиболее популярным направлением для поездок стала Турция, куда отправились 41,8% выехавших. На втором месте - Россия с 20,7%, далее следуют Грузия (8,7%) и Иран (8,6%). В другие страны отправились 20,2% граждан.

Среди выезжающих 64,1% составили мужчины, 35,9% - женщины.

По сравнению с тем же периодом 2023 года наблюдается заметный рост числа поездок в Иран - на 35,6%, Россию - на 14,1%, Грузию - на 13,4%, Турцию - на 10,8%.

69,6% граждан Азербайджана для поездок за границу использовали воздушный транспорт, железнодорожным и автомобильным транспортом воспользовались 28,3% выезжающих, морским транспортом - 2,1%.