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Выездной турпоток из Азербайджана с начала года вырос почти на 18%

Выездной турпоток из Азербайджана с начала года вырос почти на 18% 14:58
Туризм
19 ноября 2024 г. 15:33
Выездной турпоток из Азербайджана с начала года вырос почти на 18%

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-октябре 2024 года, увеличилось на 17,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 1 млн 816,4 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Наиболее популярным направлением для поездок стала Турция, куда отправились 41,8% выехавших. На втором месте - Россия с 20,7%, далее следуют Грузия (8,7%) и Иран (8,6%). В другие страны отправились 20,2% граждан.

Среди выезжающих 64,1% составили мужчины, 35,9% - женщины.

По сравнению с тем же периодом 2023 года наблюдается заметный рост числа поездок в Иран - на 35,6%, Россию - на 14,1%, Грузию - на 13,4%, Турцию - на 10,8%.

69,6% граждан Азербайджана для поездок за границу использовали воздушный транспорт, железнодорожным и автомобильным транспортом воспользовались 28,3% выезжающих, морским транспортом - 2,1%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan turist axını 18 %-ə yaxın artıb

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