Агентство: Вспышка коронавируса может положительно сказаться на внутреннем туризме

Эпидемия коронавируса может оказать положительное влияние на развитие внутреннего туризма во всем мире из-за страха людей покидать свои страны.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, прогнозы по росту потока туристов в Азербайджан в этом году могут не оправдаться: "Ранее в этом году мы прогнозировали, что количество туристов, приезжающих в Азербайджан, увеличится на 10%. Сейчас мы корректируем эту цифру ввиду глобальных причин".

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Отметим, что в первоначальной версии данной новости говорилось, что "эпидемия коронавируса может оказать положительное влияние на развитие внутреннего туризма в Азербайджане из-за страха людей покидать страну". Подобное изложение стало следствием недопонимания.