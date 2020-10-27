Всемирная туристская организация оценила потери от пандемии

С января по август было зарегистрировано на 700 миллионов меньше поездок, чем за аналогичный период 2019 года

Число туристических поездок в мире сократилось за первые восемь месяцев этого года на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а потери достигли 730 миллиардов долларов США.

Как передает Report , об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную туристскую организацию (UNWTO).

В частности, в июле стало на 81% меньше поездок, чем в июле прошлого года, в августе – на 79%, говорится в сообщении UNWTO. С января по август было зарегистрировано на 700 миллионов меньше поездок, чем за аналогичный период 2019 года. Экономические потери достигли 730 миллиардов долларов США – в восемь раз больше, чем во время кризиса 2009 года.

"Этот беспрецедентный спад имеет драматические социально-экономические последствия и ставит под угрозу миллионы рабочих мест и компаний. Это говорит об острой необходимости в безопасном, своевременном и скоординированном возобновлении туризма", - заявил глава организации Зураб Пололикашвили, слова которого приводятся в сообщении.

В 2019 году Всемирная туристская организация зарегистрировала 1,5 миллиарда международных туристических поездок по всему миру.