Все больше азербайджанцев хотят встретить Новый год дома - ИССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 13 декабря REPORT.AZ/ "В этом году число граждан Азербайджана, желающих встретить новогодний праздник на объектах отдыха в пределах страны, сократилось по сравнению с прошлым годом".

Об этом сообщил Report руководитель комитета внешнего туризма Ассоциации туризма Азербайджана Айхан Аллазлы.

"К примеру, в этом году по-прежнему наблюдается поток местных туристов на Новый год в Габалинский район, но он ослабел по сравнению с прошлым годом. Раньше в Габале невозможно было найти свободных мест, сейчас они имеются", - сказал он.

Число азербайджанцев, которые хотят провести этот Новый год за границей, также сократилось.

Эксперт по туризму Рахман Гулиев сказал Report, что это объясняется обеспокоенностью в связи с общественно-политической ситуацией в некоторых странах.

"Естественно, азербайджанцы посещают страны, где они избежали бы проблем. Например, среди европейских стран наши граждане отдают предпочтение Франции, в частности, Парижу. Однако из-за известных событий во французской столице интерес к Парижу снизился. Граждане сдают авиабилеты обратно. Туристические компании также не рекомендуют ехать в Париж. Потому что никто не гарантирует безопасность туристов. Вместо этого гражданам рекомендуют различные города Италии и Испании. Интерес к Грузии в плане безопасности также снизился. Митинги в столице соседней страны способствуют сокращению числа желающих посетить Тбилиси на Новый год, но это, скорее всего, временно. Интерес азербайджанцев к Дубаю, как обычно, высок, поскольку поездки туда не вызывают никаких опасений", - сказал он.

Руководитель комитета внешнего туризма Ассоциации туризма Азербайджана Айхан Аллазлы К примеру, в этом году по-прежнему наблюдается поток местных туристов на Новый год в Габалинский район, но он ослабел по сравнению с прошлым годом. Раньше в Габале невозможно было найти свободных мест, сейчас они имеются.

Если в Азербайджане число желающих выехать за границу в канун Нового года сократилось, количество желающих приехать в Азербайджан осталось стабильным.

Глава комитета въездного туризма Ассоциации туризма Азербайджана Насиб Усубов сказал в беседе Report, что, в основном, хотят провести праздник в Баку граждане стран СНГ.

"Есть желающие приехать в Азербайджан и из арабских стран, но это никак не связано с Новым годом. Этот праздник не отмечается в мусульманских странах. Главным образом, на Новый год приезжают туристы из России и Украины. Они предпочитают проводить праздник в Баку", - сказал он.