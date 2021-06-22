Возрождение сферы туризма: большие надежды на предстоящий год

"Позитивный сдвиг статистических показателей в туристическом секторе вселяет надежду на возрождение этой сферы. Вступившие в силу с 10 июня послабления для граждан России и Турции, желающих посетить Азербайджан, возобновление с 21 июня авиарейсов в США, К

"Позитивный сдвиг статистических показателей в туристическом секторе вселяет надежду на возрождение этой сферы. Вступившие в силу с 10 июня послабления для граждан России и Турции, желающих посетить Азербайджан, возобновление с 21 июня авиарейсов в США, Катар, Венгрию, Великобританию и ОАЭ свидетельствуют о том, что до конца года может произойти оживление туристического сектора примерно на 30%. Полагаю, что в случае ускорения процесса возрождения этой сферы в нынешнем году, после вакцинации, то есть с 2022 года может быть начат процесс полного восстановления".

Об этом Report заявил президент Ассоциации поддержки оздоровительного и термального туризма Азербайджана, эксперт в области туризма Руслан Гулиев.

Коснувшись предстоящей работы по развитию туризма, он отметил:

"Освобождение Карабаха от оккупации внесет весомый вклад в развитие туризма в Азербайджане" Руслан Гулиев Глава Ассоциации поддержки оздоровительного и термального туризма

"У нас широкие возможности и во внутреннем туризме. Мониторинг показывает, что ограничения на выезд из страны увеличили интенсивность внутреннего туризма как в южном, так и в северном направлениях. Наряду с этим, уже поступают предварительные заказы на поездки граждан Азербайджана в ряд курортных провинций Турции, ОАЭ, Грузии и России. Тем не менее, в туристическом секторе еще многое предстоит сделать. Мы не должны гнаться за числовыми показателями. В настоящее время существует, пусть и медленно, но все-таки растущий рынок, где должна вестись конкуренция качества. Учитывая, что Грузия тоже откроет свои сухопутные границы, мы должны сделать шаг первыми. На мой взгляд Азербайджан, Грузия и Турция уже могут создать безопасные туристические коридоры. Имеется большая потребность в применении в данной сфере единых стандартов. В будущем должны быть расширены вопросы подготовки кадров и сотрудничества между государственным и частным сектором, созданы фонды поддержки туризма, расширен доступ к финансовым ресурсам и объемы субсидирования".

"Климатические условия, географическое положение Азербайджана способствуют развитию здесь всех видов туризма. Освобождение Карабаха от оккупации внесет весомый вклад в развитие туризма в Азербайджане. Работа, проводимая в поселках Балаханы, Пиршаги и Рамана будет полезна с точки зрения туризма", - добавил Р. Гулиев.

По словам эксперта в области туризма Рахмана Гулиева, в стране наблюдается возрождение туризма:

"Сегодня все больше стран желают полного открытия границ с Азербайджаном"

Рахман Гулиев Эксперт по туризму

"Более года туристическая индустрия в мире и Азербайджане находилась в состоянии спада. Закрытие воздушных и сухопутных сообщений между странами привело к краху туризма. Несколько месяцев назад частично возобновились поездки между странами. В то же время страны, где нет риска распространения пандемии, установили связи с Азербайджаном. Азербайджан на непродолжительное время оказался в списке государств, где есть риск коронавируса, однако вскоре довольно профессионально вышел из ситуации и пандемия в нашей стране несколько поутихла. Ныне все больше стран хотят полностью открыть границы с Азербайджаном. Осуществляются авиарейсы в порядка 20 стран мира. Полеты в регионы Турции частично возобновлены, хотя и не в том количестве, что было до пандемии. Все это способствует притоку туристов".

По мнению эксперта, возобновление многих авиарейсов увеличит туристический обмен между Азербайджаном и другими странами:

"Из Азербайджана осуществляются авиарейсы практически во все направления. Турецкие и российские туристы, имеющие паспорт COVID-19, могут беспрепятственно путешествовать в Азербайджан. Как рядовые граждане, так и бизнесмены. А это означает постепенное восстановление сферы туризма. Работа в данном направлении будет напрямую зависеть от факторов, влияющих на ускорение туристического обмена. Если соседние страны избавятся от угрозы пандемии так же хорошо, как Азербайджан, в обозримом будущем список стран, граждане которых желают побывать в Азербайджане, будет значительно увеличен".

По мнению Р. Гулиева, авиакомпании должны тесно сотрудничать с турфирмами: "По мере возобновления рейсов в зарубежные страны авиакомпаниям необходимо сотрудничать с турфирмами. В Азербайджане насчитывается более 50 тыс. туристических компаний и сотрудничающих с ними предприятий. Простой этой индустрии породит большую безработицу".

"До пандемии число туристов, приезжающих в Азербайджан, достигло рекордного уровня. Проведение в нашей стране международных соревнований, участие Азербайджана в различных спортивных и музыкальных мероприятиях за рубежом, а также многие другие шаги были прекрасными средствами пропаганды туризма нашей страны. На мой взгляд, в ближайшем будущем туризм в Азербайджане вновь будет развиваться. Над предстоит работа над этим", - резюмировал эксперт.