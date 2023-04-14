Возобновляются групповые поездки китайских туристов в Азербайджан

Состоялся визит первой группы туристов из Китая в Азербайджан после пандемии коронавируса (COVID-19).

Состоялся визит первой группы туристов из Китая в Азербайджан после пандемии коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в 2019 году между Госагентством и министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики был подписан "Меморандум о взаимопонимании по упрощению групповых визитов китайских туристов в Азербайджан".

Согласно меморандуму, Азербайджан включен в список стран, куда могут путешествовать китайские туристы.

В ближайшие годы планируется активизировать маркетинговую и рекламную работу в Китае, проведение мероприятий, направленных на увеличение числа китайских туристов. В рамках упрощенного визового режима для граждан Китайской Народной Республики применяется электронная система ASAN Visa.

В первом квартале 2023 года из Китая в Азербайджан приехали 1 279 человек, что в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.