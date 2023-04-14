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Возобновляются групповые поездки китайских туристов в Азербайджан

Возобновляются групповые поездки китайских туристов в Азербайджан Состоялся визит первой группы туристов из Китая в Азербайджан после пандемии коронавируса (COVID-19).
Туризм
14 апреля 2023 г. 13:36
Возобновляются групповые поездки китайских туристов в Азербайджан

Состоялся визит первой группы туристов из Китая в Азербайджан после пандемии коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в 2019 году между Госагентством и министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики был подписан "Меморандум о взаимопонимании по упрощению групповых визитов китайских туристов в Азербайджан".

Согласно меморандуму, Азербайджан включен в список стран, куда могут путешествовать китайские туристы.

В ближайшие годы планируется активизировать маркетинговую и рекламную работу в Китае, проведение мероприятий, направленных на увеличение числа китайских туристов. В рамках упрощенного визового режима для граждан Китайской Народной Республики применяется электронная система ASAN Visa.

В первом квартале 2023 года из Китая в Азербайджан приехали 1 279 человек, что в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Версия на английском языке ФотоMass travels of Chinese tourists to Azerbaijan being resumed
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycana çinli turistlərin kütləvi səfərləri bərpa olunur

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