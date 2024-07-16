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Возможности орнитологического туризма Азербайджана представлены в Британии

Возможности орнитологического туризма Азербайджана представлены в Британии Возможности орнитологического туризма Азербайджана представлены на туристической выставке Global Bird Fair в британском регионе Ратленд.
Туризм
16 июля 2024 г. 10:55
Возможности орнитологического туризма Азербайджана представлены в Британии

Возможности орнитологического туризма Азербайджана представлены на туристической выставке Global Bird Fair в британском регионе Ратленд.

Как сообщает Report, информацию распространило Государственное агентство по туризму.

На выставке представлена ​​информация о горных районах и водоемах Азербайджана с потенциалом для наблюдения за птицами, редких видах птиц и благоприятных сезонах для их наблюдения, территориях для орнитологического туризма в целом и биоразнообразии в национальных парках. В рамках выставки также были проведены встречи в формате B2B.

Туристическая выставка Global Bird Fair с участием более 60 стран проводится ежегодно как международное мероприятие по популяризации орнитологического туризма.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s ornithological tourism promoted at Global Bird Fair
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın ornitoloji turizm imkanları "Global Bird Fair" sərgisində tanıdılıb

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