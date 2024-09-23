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Возможности люксового туризма Азербайджана представлены в Казахстане

Возможности люксового туризма Азербайджана представлены в Казахстане Азербайджанское бюро туризма при Государственном агентстве по туризму представило возможности делового и люксового туризма Азербайджана в рамках мероприятия Luxury Travel Mart, прошедшего 18-20 сентября в казахстанских городах Астана и Алматы.
Туризм
23 сентября 2024 г. 13:24
Возможности люксового туризма Азербайджана представлены в Казахстане

Азербайджанское бюро туризма при Государственном агентстве по туризму представило возможности делового и люксового туризма Азербайджана в рамках мероприятия Luxury Travel Mart, прошедшего 18-20 сентября в казахстанских городах Астана и Алматы.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, на мероприятии были проведены встречи в формате B2B (бизнес-бизнес) с 25 ведущими туристическими операторами и турагентствами Казахстана.

Был представлен туристический потенциал Азербайджана, включая горнолыжные курорты, туры по Баку, оздоровительные и термальные центры отдыха.

В ходе бизнес-завтрака, организованного в рамках мероприятия Luxury Travel Mart, состоялась презентация основных туристических дестинаций Азербайджана для 50 казахстанских турагентств.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's luxury tourism potential promoted in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın lüks turizm imkanları Qazaxıstanda təbliğ edilib

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