Возможности люксового туризма Азербайджана представлены в Казахстане

Азербайджанское бюро туризма при Государственном агентстве по туризму представило возможности делового и люксового туризма Азербайджана в рамках мероприятия Luxury Travel Mart, прошедшего 18-20 сентября в казахстанских городах Астана и Алматы.

Азербайджанское бюро туризма при Государственном агентстве по туризму представило возможности делового и люксового туризма Азербайджана в рамках мероприятия Luxury Travel Mart, прошедшего 18-20 сентября в казахстанских городах Астана и Алматы.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, на мероприятии были проведены встречи в формате B2B (бизнес-бизнес) с 25 ведущими туристическими операторами и турагентствами Казахстана.

Был представлен туристический потенциал Азербайджана, включая горнолыжные курорты, туры по Баку, оздоровительные и термальные центры отдыха.

В ходе бизнес-завтрака, организованного в рамках мероприятия Luxury Travel Mart, состоялась презентация основных туристических дестинаций Азербайджана для 50 казахстанских турагентств.