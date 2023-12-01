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Возможности делового туризма Азербайджана представлены на выставке в Испании

Возможности делового туризма Азербайджана представлены на выставке в Испании На международной выставке поощрительных поездок и бизнес командировок IBTM World, проходившей в Испании с 28 по 30 ноября, был представлен национальный стенд Азербайджана.
Туризм
1 декабря 2023 г. 17:33
Возможности делового туризма Азербайджана представлены на выставке в Испании

На международной выставке поощрительных поездок и бизнес командировок IBTM World, проходившей в Испании с 28 по 30 ноября, представлен национальный стенд Азербайджана.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму, в рамках выставки в формате B2B прошли встречи с представителями зарубежной туриндустрии, были представлены возможности делового туризма Азербайджана.

IBTM World проводится ежегодно в Барселоне с 1987 года и считается одной из важнейших международных выставок по организации встреч и конференций, объединяющей профессионалов индустрии деловых мероприятий. В этом году в выставке приняли участие 2 250 представителей туриндустрии из 150 стран.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's business tourism opportunities promoted in Spain
Версия на азербайджанском языке Фотоİspaniyada Azərbaycanın işgüzar turizm imkanları təbliğ olunub

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