Возможности делового туризма Азербайджана представлены на выставке в Испании

На международной выставке поощрительных поездок и бизнес командировок IBTM World, проходившей в Испании с 28 по 30 ноября, был представлен национальный стенд Азербайджана.

На международной выставке поощрительных поездок и бизнес командировок IBTM World, проходившей в Испании с 28 по 30 ноября, представлен национальный стенд Азербайджана.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму, в рамках выставки в формате B2B прошли встречи с представителями зарубежной туриндустрии, были представлены возможности делового туризма Азербайджана.

IBTM World проводится ежегодно в Барселоне с 1987 года и считается одной из важнейших международных выставок по организации встреч и конференций, объединяющей профессионалов индустрии деловых мероприятий. В этом году в выставке приняли участие 2 250 представителей туриндустрии из 150 стран.