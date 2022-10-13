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Возможности азербайджанского туризма были представлены в ряде Европейских стран

Возможности азербайджанского туризма были представлены в ряде Европейских стран Бюро туризма Азербайджана при Государственном агентстве туризма 10-13 октября организовало презентацию туристического потенциала страны в Цюрихе (Щвейцария), Вене (Австрия), Мюнхене и Франкфурте (Германия).
Туризм
13 октября 2022 г. 13:30
Возможности азербайджанского туризма были представлены в ряде Европейских стран

Бюро туризма Азербайджана при Государственном агентстве туризма 10-13 октября организовало презентацию туристического потенциала страны в Цюрихе (Щвейцария), Вене (Австрия), Мюнхене и Франкфурте (Германия).

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госагентство.

Согласно информации, главный исполнительный директор бюро Флориан Зенгшмидт рассказал в ходе встреч о возможностях и направлениях туризма Азербайджана и предоставляемых сектором услугах.

На встречах с участием до 150 туристических партнеров из Германии, Швейцарии и Австрии были сделаны презентации об историческом и культурном наследии Азербайджана, возможностях делового, винного, эко- и других видов туризма.

Также были проведены встречи с представителями почти 30 ведущих СМИ в Вене, Цюрихе и Мюнхене, где обсуждались вопросы сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları Avropa ölkələrində tanıdılıb

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