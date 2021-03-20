ВОЗ о перспективах возобновления международного туризма

Сейчас сложно давать прогнозы по возобновлению международных путешествий, потому что в мире растет число новых случаев заболевания СOVID-19

Сейчас сложно давать прогнозы по возобновлению международных путешествий, потому что в мире растет число новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает Report, об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйонович.

"Уровень передачи вируса высок, поэтому говорить о возобновлении международных путешествий в доковидном режиме пока рано", — пояснила она, подчеркнув, что во многих странах не хватает вакцин.

Иммунизация путешественников, по ее словам, может привести к "неадекватным поставкам" препаратов для приоритетных категорий людей, которые относятся к группе высокого риска тяжелого заболевания.

Она также рекомендовала вакцинированным людям во время поездок носить маски, мыть руки, а также держать социальную дистанцию.