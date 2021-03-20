О нас
Report Georgia
Аудио новости

ВОЗ о перспективах возобновления международного туризма

ВОЗ о перспективах возобновления международного туризма Сейчас сложно давать прогнозы по возобновлению международных путешествий, потому что в мире растет число новых случаев заболевания СOVID-19
Туризм
20 марта 2021 г. 12:14
ВОЗ о перспективах возобновления международного туризма

Сейчас сложно давать прогнозы по возобновлению международных путешествий, потому что в мире растет число новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает Report, об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйонович.

"Уровень передачи вируса высок, поэтому говорить о возобновлении международных путешествий в доковидном режиме пока рано", — пояснила она, подчеркнув, что во многих странах не хватает вакцин.

Иммунизация путешественников, по ее словам, может привести к "неадекватным поставкам" препаратов для приоритетных категорий людей, которые относятся к группе высокого риска тяжелого заболевания.

Она также рекомендовала вакцинированным людям во время поездок носить маски, мыть руки, а также держать социальную дистанцию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
20 марта 2021 г. 11:15
Президент о боях в Шуше: Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штык-ножами
Президент о боях в Шуше: Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штык-ножами
20 марта 2021 г. 10:30
Президент Азербайджана обратился к народу
ФотоПрезидент Азербайджана обратился к народу
20 марта 2021 г. 10:08
Президент Ильхам Алиев зажег костер по случаю Новруза на Джыдыр-дюзю в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев зажег костер по случаю Новруза на Джыдыр-дюзю в Шуше
20 марта 2021 г. 09:47
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
ВидеоМехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
20 марта 2021 г. 09:40
В Азербайджане в праздничные дни общественный транспорт не будет работать
В Азербайджане в праздничные дни общественный транспорт не будет работать
19 марта 2021 г. 15:57
Наказан директор школы-интерната, в котором избит ученик
Наказан директор школы-интерната, в котором избит ученик
19 марта 2021 г. 15:21
Радость свободы
ФотоРадость свободы
19 марта 2021 г. 14:21
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
18 марта 2021 г. 15:16
В Азербайджане состоялось открытие новых воинских частей ВВС
ФотоВ Азербайджане состоялось открытие новых воинских частей ВВС
18 марта 2021 г. 14:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi