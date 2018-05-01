Восторгающий туристов Ичеришехер - РЕПОРТАЖ

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Одним из излюбленных мест посещения местными и иностранными туристами в Баку является историческая часть города – Ичеришехер. Этот уникальный памятник истории раскинулся на территории в 22 га, в бакинской крепости проживают свыше 1300 семей, он сочетает в себе величественные памятники архитектуры, среди которых Девичья башня и дворцовый комплекс Ширваншахов, а также старинные мечети, караван-сарай, бани и частные дома. На территории историко-архитектурного заповедника функционируют посольства, музеи, отели, торговые объекты, кафе и рестораны.

Гранатовый нектар придется по вкусу притязательным туристам

В Ичеришехер много будочек, предлагающих посетителям свежевыжатые соки. Сок из вкусных, сочных фруктов так и льется. По словам продавца Аллахверди Бабаева, самым высоким спросом пользуется гранатовый нектар: "Цены варьируются от 4 до 5 манатов. Пока не сезон граната. Поэтому мы продаем туристам вкуснейший гранатовый нектар по 5 манатов".

Сувениры и предметы одежды радуют глаз

Чаще всего туристы заглядывают в сувенирные лавки в Ичеришехер. От обилия сувениров разбегаются глаза – здесь есть все, от небольших сувениров на магнитиках до национальной атрибутики. Туристам также предлагаются предметы национальной одежды. По словам продавца Орхана Наджафзаде, у каждого народа свои предпочтения – туристов из России больше привлекают магнитные сувениры, шелковые ткани и посуда. Арабские туристы, несмотря на жаркий климат своей страны, охотно приобретают шали из верблюжьей шерсти. Иранские туристы предпочитают русские матрешки. Европейские туристы покупают оригинальные товары, такие как шали, шапки из овчины. Англичанам очень нравятся ковры из верблюжьей шерсти. Стаканы "армуду "– один из самых раскупаемых товаров. Азербайджанцы же предпочитают покупать религиозные товары и фотографироваться в пастушьих шапках. Туристы могут совершенно бесплатно фотографироваться с выставленными товарами или на их фоне. Стоимость для тех, кто все же решит выложить за них деньги, составит 30-70 манатов.

В Ичеришехер, близ Девичьей башни, выложена медная посуда, в том числе и самовары. Медная посуда, долгое время являвшаяся незаменимой частью домашнего обихода, со временем утратила былую значимость, став предметом антиквариата. Этой посудой больше интересуются пожилые.

Жители Ичеришехер выражают недовольство некоторыми моментами

Несмотря на то, что Ичеришехер является источником дохода для его обитателей, есть и те, кто выражает недовольство некоторыми моментами, продиктованными обилием туристов. К примеру, местные жители недовольны несоблюдением чистоты арабскими туристами, утверждая, что они загрязняют заповедник. Иранские же туристы любят поторговаться, сбивая цену на товар.

"Баку – город любви"

Мы расспросили туристов, повстречавшихся нам на извилистых крепостных улочках, о Баку. Российская туристка по имени Галина назвала Баку "городом любви": "Я в Баку впервые. Баку – город любви. Не влюбиться в здешние красоты невозможно".

Французский турист Фабрис очень доволен Азербайджаном: "Столица Азербайджана – величественный город. Мы прогулялись по Баку, отведав местные кулинарные изыски".

Турист из Латинской Америки выразил восхищение красотой Баку.