О нас
Report Georgia

Когда ожидать возобновления международных полетов?

Когда ожидать возобновления международных полетов? Интервью Report c главным редактором портала avia.ru
Туризм
7 июля 2020 г. 09:30
Когда ожидать возобновления международных полетов?
Роман Гусаров

В эксклюзивном интервью российскому бюро Report  главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров рассказал о продлении запрета на международные перелеты, эпидемиологической ситуации в стране и опасности открытия границ.

- Как вы знаете, Россия и ряд других стран продлили запрет на международные полеты до 1 августа. Насколько было ожидаемо это решение?

По большому счет, это решение было ожидаемо, поскольку, если внимательно следить за эпидемиологической ситуацией во многих странах мира, можно увидеть, что она существенно не улучшается. В каких-то странах становится лучше, они открываются, но, в целом, ВОЗ все время отмечает, что количество заболевших в мире растет, а это не вселяет оптимизма в наши ожидания.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы летний курортный сезон состоялся и нас выпустили за границу. Но проблема не только в том, что нас своя страна не выпускает, проблема в том, что нас не впускают и другие страны. Большинство стран для россиян сейчас закрыты, ЕС, например, полностью. Поэтому даже при желании, даже если бы имелась возможность открыть авиасообщение, нам не удастся договорится с властями этих стран. Поэтому, думаю, что  даже если  с 1 августа авиасообщения где-то и откроются, то это будет фрагментарно, с отдельными странами и то, скорее всего, ненадолго. Все-таки впереди осень о ожидание очередного всплеска распространения инфекции, поэтому, к сожалению, будет реализован самый пессимистичный сценарий.

Говорить о каком-то более-менее нормальном восстановлении международных полетов можно будет только к весне следующего года. Осенью всегда идет вспышка разных инфекций в мире, это продолжается и зимой, поэтому, я думаю, что ранее, чем весной 2021 года вряд ли следует ожидать открытия границ и получения  разрешения прибывать в те или иные страны.

- Как вы думаете, если 1 августа какие-либо авиасообщения восстановятся, то с какими странами? 

Я думаю, что если авиасообщение на международных линиях со следующего месяца возобновится, то это произойдет согласно той дорожной карте, которую разработала Росавиация. Это план постепенного открытия международных авиасообщений. Он возник не просто так, а был составлен на основе консультаций с правительствами других стран и, скорее всего, в первую очередь, это будут страны СНГ - наши ближайшие соседи, с которыми у нас более тесные экономические связи, более тесные культурные и родственные связи.

Я уж не говорю о том, что во многих странах до сих пор советская школа борьбы с эпидемиями, которая и в советские годы и сейчас показывает свой высочайший уровень. Многие врачи учились еще в советских вузах, мы говорим на одном профессиональном языке. Это говорит о том, что, если возникнут какие-либо проблемы, будет проще вместе с ними совместно это решать.

 

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Бали готовится принимать иностранных туристов с сентября
Бали готовится принимать иностранных туристов с сентября
6 июля 2020 г. 15:59
В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
4 июля 2020 г. 10:38
Казахстанцам временно запретили въезд в Турцию
Казахстанцам временно запретили въезд в Турцию
3 июля 2020 г. 18:56
Балаханы превратится в новое туристическое направление
ФотоБалаханы превратится в новое туристическое направление
3 июля 2020 г. 16:45
Хыналыг включен в предварительный список Комитета всемирного наследия
"Хыналыг" включен в предварительный список Комитета всемирного наследия
3 июля 2020 г. 16:19
Швейцария ввела ограничения на поездки в Азербайджан
Швейцария ввела ограничения на поездки в Азербайджан
3 июля 2020 г. 11:35
Испания откроет границы с 12 странами, которые рекомендовал ЕС
Испания откроет границы с 12 странами, которые рекомендовал ЕС
3 июля 2020 г. 11:03
Пять курортов Таиланда могут открыться для иностранцев в августе
Пять курортов Таиланда могут открыться для иностранцев в августе
2 июля 2020 г. 18:36
Для кого открылись авиарейсы Баку-Стамбул?
Для кого открылись авиарейсы Баку-Стамбул?
2 июля 2020 г. 17:33
Потери мирового туризма могут превысить 3 трлн долларов
Потери мирового туризма могут превысить 3 трлн долларов
2 июля 2020 г. 11:01

Последние новости

09:43
ВС Армении продолжают нарушать перемирие Нагорно-карабахский конфликт
09:39
Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США Другие страны
09:30
Когда ожидать возобновления международных полетов? Туризм
09:09
В Индии число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч Другие страны
08:55
Сегодня минуло 27 лет с оккупации Агдере Нагорно-карабахский конфликт
08:51
В Баку автомобиль сбил 7-летнего ребенка Происшествия
08:17
Bloomberg: Мир переживает крупнейший экономический кризис Бизнес
08:08
ДТП в Баку: пострадал водитель Происшествия
07:18
ФотоВ Азербайджане еще один преподаватель умер от коронавируса Наука и образование
07:02
Ильхам Алиев: Пусть никто не забывает об апрельских боях Нагорно-карабахский конфликт
06:45
Президент Азербайджана: Сегодня в Армении преобладает фашистская идеология Нагорно-карабахский конфликт
06:34
Иран создал систему ракетных комплексов на побережье Персидского залива В регионе
06:20
Президент Ильхам Алиев: Даже в сложный период мы оказали помощь более чем 30 странам Внутренняя политика
06:06
Президент: Будем выделять столько средств, сколько нужно Внутренняя политика
05:53
Глава государства: Всемирная организация здравоохранения высоко оценила работу, проделанную в Азербайджане Внутренняя политика