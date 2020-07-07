Когда ожидать возобновления международных полетов?

Интервью Report c главным редактором портала avia.ru

В эксклюзивном интервью российскому бюро Report главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров рассказал о продлении запрета на международные перелеты, эпидемиологической ситуации в стране и опасности открытия границ.

- Как вы знаете, Россия и ряд других стран продлили запрет на международные полеты до 1 августа. Насколько было ожидаемо это решение?

По большому счет, это решение было ожидаемо, поскольку, если внимательно следить за эпидемиологической ситуацией во многих странах мира, можно увидеть, что она существенно не улучшается. В каких-то странах становится лучше, они открываются, но, в целом, ВОЗ все время отмечает, что количество заболевших в мире растет, а это не вселяет оптимизма в наши ожидания.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы летний курортный сезон состоялся и нас выпустили за границу. Но проблема не только в том, что нас своя страна не выпускает, проблема в том, что нас не впускают и другие страны. Большинство стран для россиян сейчас закрыты, ЕС, например, полностью. Поэтому даже при желании, даже если бы имелась возможность открыть авиасообщение, нам не удастся договорится с властями этих стран. Поэтому, думаю, что даже если с 1 августа авиасообщения где-то и откроются, то это будет фрагментарно, с отдельными странами и то, скорее всего, ненадолго. Все-таки впереди осень о ожидание очередного всплеска распространения инфекции, поэтому, к сожалению, будет реализован самый пессимистичный сценарий.

Говорить о каком-то более-менее нормальном восстановлении международных полетов можно будет только к весне следующего года. Осенью всегда идет вспышка разных инфекций в мире, это продолжается и зимой, поэтому, я думаю, что ранее, чем весной 2021 года вряд ли следует ожидать открытия границ и получения разрешения прибывать в те или иные страны.

- Как вы думаете, если 1 августа какие-либо авиасообщения восстановятся, то с какими странами?

Я думаю, что если авиасообщение на международных линиях со следующего месяца возобновится, то это произойдет согласно той дорожной карте, которую разработала Росавиация. Это план постепенного открытия международных авиасообщений. Он возник не просто так, а был составлен на основе консультаций с правительствами других стран и, скорее всего, в первую очередь, это будут страны СНГ - наши ближайшие соседи, с которыми у нас более тесные экономические связи, более тесные культурные и родственные связи.

Я уж не говорю о том, что во многих странах до сих пор советская школа борьбы с эпидемиями, которая и в советские годы и сейчас показывает свой высочайший уровень. Многие врачи учились еще в советских вузах, мы говорим на одном профессиональном языке. Это говорит о том, что, если возникнут какие-либо проблемы, будет проще вместе с ними совместно это решать.