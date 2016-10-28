Во Вьетнаме откроется Международная торговая выставка

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Во вьетнамском городе Ханой откроется XXVII Вьетнамская международная торговая выставка ("The 27th Vietnam International Trade Fair").

Как сообщили Report из Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), выставка запланирована на 19-22 апреля будущего года. На ней примут участие предприниматели соответствующих сфер Азербайджана.

Желающие получить подробную информацию и принять участие на выставке могут обратиться в Azpromo.