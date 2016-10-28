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    Во Вьетнаме откроется Международная торговая выставка

    На выставку приглашены предприниматели соответствующих сфер Азербайджана

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Во вьетнамском городе Ханой откроется XXVII Вьетнамская международная торговая выставка ("The 27th Vietnam International Trade Fair").

    Как сообщили Report из Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), выставка запланирована на 19-22 апреля будущего года. На ней примут участие предприниматели соответствующих сфер Азербайджана.

    Желающие получить подробную информацию и принять участие на выставке могут обратиться в Azpromo.

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