Во сколько обходится отдых на пляжах в Азербайджане? - МОНИТОРИНГ

С наступлением жарких летних дней на Абшеронское побережье стекается множество людей. Довольно ли население услугами и ценами на местных пляжах?

На Апшеронском полуострове имеется 12 пляжных зон - Бильгя, Бузовна, Говсан, Загульба, Мярдякан, Нардаран, Новханы, Пиршаги, Сахиль, Сумгайыт, Шихово и Шувялан. Но не все пляжи на указанных территориях пригодны для купания.

В связи с началом пляжного сезона сотрудники Управления комплексного экологического мониторинга Каспия Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана совместно с представителями Республиканского центра гигиены и эпидемиологии провели мониторинг на нескольких пляжах, взяли пробы морской воды и провели микробиологический анализ. Выяснилось, что количество вредных веществ в морской воде на пляжах Тюркана, Говсана, Шихово, Сахиля и Сумгайыта превышает норму, поэтому гражданам нецелесообразно пользоваться упомянутыми пляжами. Пляжи Бильгя, Мярдякан, Нардаран, Новханы, Пиршаги, Загульба, Шувялан и Бузовна оказались пригодны для купания.

Report провел мониторинг цен на пляжах Абшерона. Следует отметить, что вход на многие пляжи в окрестностях Баку платный. Ниже представлены цены за вход на пляжи и стоимость различных услуг:

Beluga Beach - Бузовна

Вход на пляж Beluga Beach в Бузовне бесплатный. Здесь цена на беседки составляет 10-20 манатов, а шезлонги - 3 маната.

Golden Fish - Нардаран

Пляж Golden Fish находится в Нардаране. Вход бесплатный. За аренду деревянных столов под навесами придется заплатить 15 манатов. Стоимость беседок начинается от 20 манатов и увеличивается в зависимости от количества людей. Относительно небольшие беседки стоят от 20 до 50 манатов. Беседки на 25-30 человек стоят 50 манатов. Когда счет превышает 50 манатов, деньги за беседку возвращаются. Стоимость маленьких шезлонгов (на одного человека) составляет 5 манатов, больших шезлонгов (на двоих) - 10 манатов.

На пляже есть также VIP-зоны, аренда которых обойдется примерно в 200-300 манатов. Они рассчитаны на 40-50 человек и, как правило, предназначены для банкетов. Деньги за аренду возвращаются, когда счет превышает 350 манатов.

Sea Breeze - Нардаран

Вход на пляж Sea Breeze в Нардаране стоит 20 манатов на человека. В эту стоимость входят шезлонг, зонт и полотенце. Дети до 10 лет допускаются бесплатно.

Caspian Breeze - Новханы

Вход на пляж бесплатный. Аренда стола с зонтиком обойдется в 10 манатов, беседки - 15 манатов. Большие беседки на 25-30 человек сдаются за 20 манатов.

Amburan Beach - Бильгя

Центр отдыха Amburan Beach расположен в Бильге. Вход на пляж стоит 30 манатов в будние дни и 35 манатов – в выходные. За VIP-столы и шкафчики для хранения одежды придется платить дополнительно. Стоимость столиков на краю бассейна составляет 30 манатов, у моря - от 100 до 500 манатов. Вход для детей ростом до 1,5 м бесплатный.

Mambo Beach - Шихово

Центр отдыха Mambo Beach расположен в пляжной зоне Шихово. Вход на пляж стоит 20 манатов в будни и 25 манатов в выходные дни. В стоимость входят шезлонг, беседка и зонтики. Для детей до 6 лет вход бесплатный, от 6 до 12 лет предоставляются скидки в 50% от стоимости входа.

Dalga Beach - Мярдякан

Вход на пляж Dalga Beach бесплатный для детей до 6 лет, а для детей в возрасте 7-12 лет - 5 манатов, старше 12 лет - 10 манатов. В эту цену входит использование шезлонга, зонтика, стола, беседки, интернета, душа и кабинки для переодевания.