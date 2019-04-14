Внесены изменения в список подведомственных организаций, не входящих в структуру Госуагентства по Туризму Азербайджана

Кабинет министров Азербайджана внёс изменения в "Список подведомственных организаций, не входящих в структуру Государственного агентства по Туризму Азербайджанской Республики".

Как передаёт Report, соответствующий указ подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, Центр управления заповедниками Государственного агентства по Туризму Азербайджанской Республики внесён в список подведомственных организаций, не входящих в структуру Государственного агентства по Туризму.