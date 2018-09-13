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    Внесены изменения в состав Совета по туризму

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в состав "Совета по туризму Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, согласно указу,  бывший председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов исключен из состава Совета по туризму.

    Нынешний председатель агентства включен в состав Совета по туризму.

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