Внесены изменения в состав Совета по туризму

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в состав "Совета по туризму Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно указу, бывший председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов исключен из состава Совета по туризму.

Нынешний председатель агентства включен в состав Совета по туризму.