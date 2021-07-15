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Власти Турции планируют ужесточить требования к туристическим объектам

Власти Турции планируют ужесточить требования к туристическим объектам Власти Турции намерены ужесточить требования к туристическим объектам.
Туризм
15 июля 2021 г. 16:37
Власти Турции планируют ужесточить требования к туристическим объектам

Власти Турции намерены ужесточить требования к туристическим объектам.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Anadolu.

В парламенте республики рассматривается законопроект о стимулировании сферы туризма, согласно которому нарушившие требования гигиены и безопасности здоровья объекты туризма будут обязаны выплачивать штраф в размере 13 500 лир (1 570 долларов США).

В случае выявления повторного нарушения норм гигиены в период пандемии штраф будет увеличен вдвое. Причем штраф продолжит увеличиваться в два раза при каждом новом несоответствии требуемым правилам.

В случае если руководство туристического объекта и вовсе не обладает сертификатом соответствия нормам безопасности здоровья, то оно будет вынуждено также выплатить штраф в размере 13 500 лир.

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