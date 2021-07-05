Власти Туниса изменили правила въезда в страну для туристов

Для посещающих Тунис туристов власти вводят новые правила въезда.

Для посещающих Тунис туристов власти вводят новые правила въезда.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа до поездки, теперь обязаны и вакцинированные путешественники. Хотя с 1 июня иммунизированные гости и те, кто переболел коронавирусом более чем за шесть недель до визита, были освобождены от анализа.

Справку с датой и QR-кодом нужно будет показывать при регистрации в аэропорту вылета, а затем — на пункте пропуска с тепловизионным измерением температуры по прибытии в аэропорты Туниса.

Ограничение не будет распространяться на детей до 12 лет.