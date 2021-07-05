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Власти Туниса изменили правила въезда в страну для туристов

Власти Туниса изменили правила въезда в страну для туристов Для посещающих Тунис туристов власти вводят новые правила въезда.
Туризм
5 июля 2021 г. 13:05
Власти Туниса изменили правила въезда в страну для туристов

Для посещающих Тунис туристов власти вводят новые правила въезда.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа до поездки, теперь обязаны и вакцинированные путешественники. Хотя с 1 июня иммунизированные гости и те, кто переболел коронавирусом более чем за шесть недель до визита, были освобождены от анализа.

Справку с датой и QR-кодом нужно будет показывать при регистрации в аэропорту вылета, а затем — на пункте пропуска с тепловизионным измерением температуры по прибытии в аэропорты Туниса.

Ограничение не будет распространяться на детей до 12 лет.

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