О нас
Report Georgia
Аудио новости

Власти Таиланда назвали сроки открытия границы для туристов

Власти Таиланда назвали сроки открытия границы для туристов Страна будет закрыта для зарубежных туристов до второго квартала будущего года
Туризм
2 декабря 2020 г. 17:23
Власти Таиланда назвали сроки открытия границы для туристов

Министр спорта и туризма Таиланда Пипат Ратчакитпракана заявил, что страна будет закрыта для зарубежных туристов до второго квартала будущего года. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой The Thaiger.

"Необходимо соблюдать осторожность в отношении любого массового ослабления ограничений", — цитирует его издание.

Ассоциации отелей и турагентств Таиланда лоббируют отмену обязательных требований для въезжающих в королевство, в том числе карантина. Также они ждут от властей создания "туристических коридоров" с некоторыми провинциями Китая, а также с Сингапуром, Вьетнамом, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией.

В октябре Таиланд принял первых с марта иностранных туристов, получивших специальную долгосрочную турвизу (STV), по которой гость может пребывать в стране 60 дней, а затем продлить ее еще на 30. За месяц королевство посетила тысяча путешественников.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией
Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией
26 ноября 2020 г. 16:53
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
28 ноября 2020 г. 20:01
Умер легенда мирового футбола Диего Марадона
Умер легенда мирового футбола Диего Марадона
25 ноября 2020 г. 20:36
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
26 ноября 2020 г. 17:38
В Армении обнаружили тело российского военного
В Армении обнаружили тело российского военного
26 ноября 2020 г. 21:16
В Баку потушили сильный пожар
ФотоВ Баку потушили сильный пожар
29 ноября 2020 г. 17:17
Финкель: Религиозные памятники Кельбеджарского района не имеют отношения к армянской церкви
Финкель: Религиозные памятники Кельбеджарского района не имеют отношения к армянской церкви
26 ноября 2020 г. 17:52
МИД Азербайджана: Принятое Сенатом постановление не имеет юридической силы
МИД Азербайджана: Принятое Сенатом постановление не имеет юридической силы
25 ноября 2020 г. 22:32
Террористы РКК признали, что воевали на стороне Армении
ФотоТеррористы РКК признали, что воевали на стороне Армении
29 ноября 2020 г. 02:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi