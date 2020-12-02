Власти Таиланда назвали сроки открытия границы для туристов

Страна будет закрыта для зарубежных туристов до второго квартала будущего года

Министр спорта и туризма Таиланда Пипат Ратчакитпракана заявил, что страна будет закрыта для зарубежных туристов до второго квартала будущего года. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой The Thaiger.

"Необходимо соблюдать осторожность в отношении любого массового ослабления ограничений", — цитирует его издание.

Ассоциации отелей и турагентств Таиланда лоббируют отмену обязательных требований для въезжающих в королевство, в том числе карантина. Также они ждут от властей создания "туристических коридоров" с некоторыми провинциями Китая, а также с Сингапуром, Вьетнамом, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией.

В октябре Таиланд принял первых с марта иностранных туристов, получивших специальную долгосрочную турвизу (STV), по которой гость может пребывать в стране 60 дней, а затем продлить ее еще на 30. За месяц королевство посетила тысяча путешественников.