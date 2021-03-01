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Власти Таиланда планируют изменить правила приема туристов

Власти Таиланда планируют изменить правила приема туристов Одним из условий прибытия гостей станет обязательное использование мобильного приложения "Thailand Plus"
Туризм
1 марта 2021 г. 18:07
Власти Таиланда планируют изменить правила приема туристов

В Таиланде анонсировали ряд новых мер, связанных с порядком въезда туристов, вакцинированных от COVID-19 и тех, кто не привит, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как минимум, одним из условий прибытия гостей (в том числе и привитых от коронавируса) станет обязательное использование мобильного приложения "Thailand Plus". Оно должно быть загружено и установлено до въезда в страну. Программа разработана для отслеживания и информирования путешественников о контактах с зараженными.

С помощью сервиса гости будут регистрироваться в отелях, ресторанах, торговых центрах и достопримечательностях, сканируя специальные QR-коды.

Приложению потребуется доступ к GPS смартфона, но управление по туризму заявляет, что собранная информация будет использоваться только в целях общественного здравоохранения и не будет нарушать право на неприкосновенность частной жизни.

Кроме того, в марте туристам обещано еще одно новшество. Как ожидается, в провинциях Чонбури, Краби, Пхангнга, Чиангмай и Пхукет, где начнется вакцинация, изменятся условия пребывания путешественников на самоизоляции.

Будет запущена программа "Карантин на территории отеля", в рамках которой постояльцы смогут перемещаться по территории гостиницы, а не ограничиваться в течение двух недель передвижением внутри номера.

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