Власти Стамбула намерены сделать платным въезд частных авто в исторический центр

Власти самого населенного города Турции Стамбула планируют ввести плату за въезд частных автомобилей в исторический центр города в рамках борьбы с пробками и загрязнением воздуха.

Власти самого населенного города Турции Стамбула планируют ввести плату за въезд частных автомобилей в исторический центр города в рамках борьбы с пробками и загрязнением воздуха.

Как передает Report, это следует из "Плана устойчивого развития городской мобильности Стамбула" (SKUP).

Власти города наметили 26 задач для декарбонизации города, приоритетной из которых является расширение сети железнодорожного транспорта и метро.

"Хотя вклад зон с низкими выбросами выхлопных газов в общие показатели выбросов городе невелики, пользу от них получат местные жители благодаря улучшению качества воздуха... Первый пилотный проект по вводу такой зоны планируется на Историческом полуострове Стамбула (район Султанахмет)", - говорится в плане.

Предполагается, что владельцам частных автомобилей придется платить за въезд в район, а киоски для взимания платы будут расположены в районе причалов Эминёню.

После Султанахмета аналогичную зону могут ввести в районе Мода в азиатской части города. Сумма взносов в плане не оговорена, как и точные сроки ввода подобных зон, отмечается лишь, что на реализацию плана потребуется более 100 млн турецких лир (более 3,4 млн долларов).