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Власти Шри-Ланки планируют сделать визы по прибытии бесплатными для туристов

Власти Шри-Ланки планируют сделать визы по прибытии бесплатными для туристов Власти Шри-Ланки готовы выдавать визы по прибытии иностранным путешественникам бесплатно, чтобы увеличить турпоток.
Туризм
25 апреля 2023 г. 14:00
Власти Шри-Ланки планируют сделать визы по прибытии бесплатными для туристов

Власти Шри-Ланки готовы выдавать визы по прибытии иностранным путешественникам бесплатно, чтобы увеличить турпоток.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила глава Минтуризма республики Диана Гэмаж.

"Некоторые страны меньше Шри-Ланки по размеру, но их посещают больше гостей, и доходы этих государств от туризма выше. Одним из секретов их успеха является бесплатная виза по прибытии. Шри-Ланке давно пора взять на вооружение этот принцип и внедрить его", - сказала министр.

Она отметила, что увеличение дохода от роста турпотока вполне перекроет те поступления, которые идут в бюджет от визовой пошлины.

"Лучше забыть о визовом сборе в 60 долларов с пассажира и привлекать путешественников, которые тратят около тысячи долларов в день. Это то, что многие другие государства успешно делают", - отметила Диана Гэмаж.

С 1 декабря 2022 года иностранцы платят за разрешение на въезд не 40, а 60 долларов. Электронная виза подорожала с 35 до 50 долларов.

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