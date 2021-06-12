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Власти Кубы посоветовали туристам приезжать без наличных долларов

Власти Кубы посоветовали туристам приезжать без наличных долларов С 21 июня физические и юридические лица, как кубинские, так и иностранные, не смогут делать вклады или любые другие операции в долларах наличными
Туризм
12 июня 2021 г. 13:05
Власти Кубы посоветовали туристам приезжать без наличных долларов

Власти Кубы посоветовали туристам приезжать на остров без наличных долларов, они не будут приниматься с 21 июня, сообщил первый зампред Центрального банка Франсиско Майобре Ленсе.

Как передает Report, его заявление транслировала газета Granma.

"Люди, которые в течение этого времени, будет приезжать в страну, должны будут приехать с валютой, отличной от доллара", — сказал он.

При этом карточки в долларах они смогут спокойно использовать для расчетов и снимать с них наличные в другой валюте.

ЦБ Кубы накануне сообщил, что из-за экономической блокады со стороны США было принято решение временно прекратить прием долларов в банковской и финансовой системе Кубы. С 21 июня прекратится прием депозитов в наличной валюте США. С этой даты физические и юридические лица, как кубинские, так и иностранные, не смогут делать вклады или любые другие операции в долларах наличными.

Эта мера не касается операций, осуществляемых посредством переводов или депозитов наличных в других свободно конвертируемых валютах, принимаемых на Кубе, которые могут осуществляться без каких-либо ограничений. Новое решение применяется только к наличной валюте США, а не к существующим счетам в этой валюте. Граждане смогут спокойно использовать долларовые счета и карточки для оплаты различных услуг, а также получать средства на счет из-за рубежа.

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