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Власти Испании разрешат с 7 июня круизным лайнерам заходить в порты страны

Власти Испании разрешат с 7 июня круизным лайнерам заходить в порты страны Правительство Испании разрешит с 7 июня международным круизным лайнерам заходить в порты пиренейского королевства.
Туризм
29 мая 2021 г. 18:00
Власти Испании разрешат с 7 июня круизным лайнерам заходить в порты страны

Правительство Испании разрешит с 7 июня международным круизным лайнерам заходить в порты пиренейского королевства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в указе, опубликованном в субботу в официальном правительственном вестнике.

Таким образом, будет снят запрет на заход в порты Испании для этого типа судов, который действовал с 23 июня прошлого года из-за пандемии нового коронавируса. Как говорится в декрете, данное решение принято на фоне улучшения эпидемической ситуации в европейских странах, откуда прибывают большинство пассажиров международных круизных лайнеров с остановками в испанских портах, а также "в связи с увеличением охвата вакцинации".

21 мая председатель правительства Испании Педро Санчес объявил, что с 7 июня королевство смогут посещать туристы из всех стран, привитые от коронавируса препаратами, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения.

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