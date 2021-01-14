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Власти Индонезии продлили запрет на въезд иностранцев до конца января

Власти Индонезии продлили запрет на въезд иностранцев до конца января В декабре страна разрешила въезд иностранцам, прибывающим по бизнес-визе
Туризм
14 января 2021 г. 16:20
Власти Индонезии продлили запрет на въезд иностранцев до конца января

Правительство Индонезии продлило запрет на въезд для иностранцев, который должен был действовать с 1 по 14 января, еще на две недели, до 28 января, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Причина — стремление не допустить завоза нового штамма COVID-19.
Запрет по-прежнему не распространяется на граждан Индонезии, пассажиров с уже активированными разрешениями на пребывание, обладателей дипломатических и служебных виз.

В декабре страна разрешила въезд иностранцам, прибывающим по бизнес-визе. Однако с января государство закрыло границы для всех зарубежных гостей, в том числе и заявивших о деловых целях визита. При этом те из них, кто прилетел в период с 28 по 31 декабря, должны были выполнить несколько условий: предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов до поездки, пройти пятидневный карантин и затем вновь сдать анализ на коронавирус.

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