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Власти Индонезии отказались от планов открытия Бали для туристов

Власти Индонезии отказались от планов открытия Бали для туристов Власти Индонезии отказались от открытия для иностранных туристов курортного острова Бали, которое планировалось в начале июля. Как объяснил министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан, возглавляющий межправительственную груп
Туризм
5 июля 2021 г. 09:35
Власти Индонезии отказались от планов открытия Бали для туристов

Власти Индонезии отказались от открытия для иностранных туристов курортного острова Бали, которое планировалось в начале июля. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, как объяснил министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан, возглавляющий межправительственную группу по борьбе с коронавирусом, это связано со стремительным распространением штамма "дельта".

"Открытие острова невозможно, поэтому мы больше не рассматриваем такие планы", - указал чиновник. По его словам, "первоочередной задачей является сдерживание коронавируса и увеличение доли вакцинированных". Он также предупредил, что "число инфицированных будет расти, а ближайшие две недели станут критически важными для нормализации обстановки".

Власти с 3 июля ввели в провинции Бали и на острове Ява самые серьезные социально-экономические ограничения. Наиболее сложная ситуация складывается именно на Яве. По данным местной неправительственной организации LaporCOVID-19, в течение июня более 260 человек на острове умерли, не получив вовремя медицинскую помощь. Местные больницы, по данным наблюдателей, заполнены на 90%.

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Версия на английском языке Indonesian authorities abandon plans to open Bali to tourists
Версия на азербайджанском языке Bali adası turistlər üçün açılmayacaq

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