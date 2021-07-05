Власти Индонезии отказались от планов открытия Бали для туристов

Власти Индонезии отказались от открытия для иностранных туристов курортного острова Бали, которое планировалось в начале июля. Как объяснил министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан, возглавляющий межправительственную груп

Власти Индонезии отказались от открытия для иностранных туристов курортного острова Бали, которое планировалось в начале июля. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, как объяснил министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан, возглавляющий межправительственную группу по борьбе с коронавирусом, это связано со стремительным распространением штамма "дельта".

"Открытие острова невозможно, поэтому мы больше не рассматриваем такие планы", - указал чиновник. По его словам, "первоочередной задачей является сдерживание коронавируса и увеличение доли вакцинированных". Он также предупредил, что "число инфицированных будет расти, а ближайшие две недели станут критически важными для нормализации обстановки".

Власти с 3 июля ввели в провинции Бали и на острове Ява самые серьезные социально-экономические ограничения. Наиболее сложная ситуация складывается именно на Яве. По данным местной неправительственной организации LaporCOVID-19, в течение июня более 260 человек на острове умерли, не получив вовремя медицинскую помощь. Местные больницы, по данным наблюдателей, заполнены на 90%.