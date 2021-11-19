Власти Филиппин разрешили въезд вакцинированным от COVID-19 туристам

Власти Филиппин одобрили разрешение на въезд в страну для туристов, прошедших вакцинацию от COVID-19.

Власти Филиппин одобрили разрешение на въезд в страну для туристов, прошедших вакцинацию от COVID-19.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"По запросу министерства туризма межучрежденческая целевая группа по вспышкам инфекционных заболеваний (IATF-EID) в целом одобрила въезд для полностью вакцинированных туристов из стран зеленого списка", - говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что разрешение на взъезд для граждан стран из зеленого списка будет основано на строгих условиях. Туристы из этих стран должны полностью пройти вакцинацию препаратами, одобренными филиппинским регулятором или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).