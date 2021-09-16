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Власти еще одной страны откроют границы для вакцинированных иностранцев

Власти еще одной страны откроют границы для вакцинированных иностранцев Для въезда иностранцам нужно предварительно получить одобрение их сертификата о вакцинации
Туризм
16 сентября 2021 г. 09:35
Власти еще одной страны откроют границы для вакцинированных иностранцев

Правительство Чили решило снять запрет на въезд в страну иностранцев при наличии у них одобренного властями страны сертификата о вакцинации от коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

"Правительство разрешает въезд вакцинированных иностранцев с 1 октября", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что для въезда иностранцам нужно предварительно получить одобрение их сертификата о вакцинации. Для этого им необходимо загрузить документ на созданный Минздравом портал. Процесс проверки может занять до одного месяца.

Кроме того, все въезжающие должны будут соблюдать пятидневный карантин. Им также нужно будет в течение 14 дней сообщать данные о своем здоровье и местонахождении.

С начала пандемии коронавирусом в стране заразились 1,6 млн человек, из них 408 за последние сутки, умерли 37 тыс. заболевших. От коронавируса в стране, где живут 19,6 млн человек, были полностью привиты 13,3 млн человек.

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