Власти еще одной страны откроют границы для вакцинированных иностранцев

Для въезда иностранцам нужно предварительно получить одобрение их сертификата о вакцинации

Правительство Чили решило снять запрет на въезд в страну иностранцев при наличии у них одобренного властями страны сертификата о вакцинации от коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

"Правительство разрешает въезд вакцинированных иностранцев с 1 октября", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что для въезда иностранцам нужно предварительно получить одобрение их сертификата о вакцинации. Для этого им необходимо загрузить документ на созданный Минздравом портал. Процесс проверки может занять до одного месяца.

Кроме того, все въезжающие должны будут соблюдать пятидневный карантин. Им также нужно будет в течение 14 дней сообщать данные о своем здоровье и местонахождении.

С начала пандемии коронавирусом в стране заразились 1,6 млн человек, из них 408 за последние сутки, умерли 37 тыс. заболевших. От коронавируса в стране, где живут 19,6 млн человек, были полностью привиты 13,3 млн человек.