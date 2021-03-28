Власти Египта заявили, что 2020 год стал критическим для туризма страны

Отрасль понесла колоссальные убытки из-за минимального числа иностранных гостей

Менее 3,6 млн иностранных туристов провели в прошлом году свои отпуска в Египте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр туризма и по делам древностей республики Халед аль-Анани.

Из-за пандемии минувший год стал наиболее тяжелым за десятилетия, отрасль понесла колоссальные убытки из-за минимального числа туристов, чего не было даже в сложные "революционные" годы. Так, по словам министра, до полного закрытия авиасообщения в марте прошлого года в стране успели отдохнуть 2,3 млн человек, еще 1,3 млн туристов провели свои каникулы в Египте после возобновления международного авиасообщения в июле.

"Мы надеемся возобновить туризм в полном объеме как можно скорее, мы полностью готовы к этому, - сказал он, - и ежемесячно число приезжающих туристов возрастает на 10%, каждый день мы фиксируем прирост 10 тыс. человек".

Так, по словам министра, в феврале этого года показатель составил 300 тыс. человек, уже в марте он должен достигнуть 400 тыс. туристов.

"Это, определенно, свидетельствует о доверии к нам, и мы гарантируем все необходимые санитарно-профилактические меры на курортах в условиях пандемии, мы выполняем все взятые на себя обязательства", - добавил он.

В 2019 году доходы Египта от туризма достигли рекордных 13 млрд долларов США, превысив исторический максимум в размере 12,5 млрд долларов США, зафиксированный в 2010 году. По оценкам экспертов, из-за пандемии и закрытия отелей египетская казна недополучала ежемесячно 1 млрд долларов США (туристическая отрасль приносит до 15% доходов ВВП страны).