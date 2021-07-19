Власти Египта смягчают антиковидные ограничения для туристов

В Египте продолжают смягчать антиковидные ограничения, перезапуская сферу досуга. Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В Египте продолжают смягчать антиковидные ограничения, перезапуская сферу досуга. Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Спустя 16 месяцев министерство туризма и древностей разрешило возобновить работу театров, концертных залов, парков развлечений, казино, ночных клубов и дискотек, в том числе тех, которые расположены в отельных комплексах.

Их заполняемость ограничена 70 процентами от максимальной вместимости зала при условии выполнения всех санитарных мер и наличии соответствующей лицензии Минтуризма.

Дискотеки и ночные клубы будут открыты до двух часов ночи. При этом сохраняется запрет на подачу кальяна в ресторанах, кафе и других общественных местах.

Ранее Минтуризма Египта повысило максимальную загрузку гостиниц и ресторанов со стандартных для ковидного времени 50 до 70 процентов, сославшись на замедление распространения инфекции.

Ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, утверждают власти. Так, министерство здравоохранения Египта сообщило 16 июля о 77 новых случаях заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 283 567.