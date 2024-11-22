Вкус Азербайджана: Маршрут Slow Food открывает кулинарные тайны Большого Кавказа

На северо-западе Азербайджана стартовал уникальный гастрономический маршрут Slow Food Travel, который приглашает путешественников погрузиться в атмосферу местных традиций, попробовать изысканные блюда национальной кухни, посетить аутентичные фермы и винод

На северо-западе Азербайджана стартовал уникальный гастрономический маршрут Slow Food Travel, который приглашает путешественников погрузиться в атмосферу местных традиций, попробовать изысканные блюда национальной кухни, посетить аутентичные фермы и винодельни Шамахы, Исмаиллы, Габалы, Шеки и Гаха.

Как передает Report, об этом сообщили организаторы Slow Food Travel.

“Азербайджан - это не только красивая природа и богатая культура, но и уникальная гастрономия. Slow Food Travel помогает сохранить традиционные рецепты и популяризировать местную кухню”, - отмечает представитель Туристического управления Азербайджана.

Первой остановкой маршрута становится Шамахы, известный своими мясными блюдами, пловом и традиционными сладостями, такими как тер халва и суджук. Туристы могут посетить местные винодельни в деревне Мейсари, чтобы попробовать эксклюзивные вина из редких сортов винограда, включая мадрасу.

Следующая точка - Габала, где гостей ждут традиционный чай, ричал - сладкий десерт из фруктов и орехов, и знаменитые ореховые рощи Ата-Баба. Особое внимание здесь уделяется кулинарным мастер-классам, например, по приготовлению ореховой долмы и гутаба в деревне Нидж.

Исторический Шеки предлагает погрузиться в атмосферу караван-сараев, попробовать национальные сладости и научиться готовить шекинскую халву. В деревне Киш, недалеко от города, можно познакомиться с сельскими вариациями блюд и посетить био-ферму Sheki Bio-Garden.

Финальная остановка маршрута - Гах, знаменитый своим горным медом и марсанскими помидорами. Деревни Сарыбаш и Лекит предложат гостям теплый прием и экскурсии по медовым фермам.

Маршрут Slow Food Travel подчеркивает важность сохранения кулинарного наследия и призывает к осознанному потреблению местных продуктов. Этот подход идеально отражает философию медленной еды: наслаждаться блюдами, приготовленными с любовью из выращенных с заботой продуктов.

“Slow Food Travel - это больше, чем просто туризм. Это путешествие к истокам азербайджанской кухни и культуры”, - подчеркивают организаторы.