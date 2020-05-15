​Визиты граждан Азербайджана в Грузию сократились на 11%

В I квартале этого года Грузию посетили 197,2 тыс. человек из Азербайджана, что на 7,3% меньше показателя годом ранее.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национальной администрации туризма Грузии.

Туристы из Азербайджана составили 22,3% всех посещающих соседнюю страну. По этому показателю Азербайджан занял первое место среди иностранных гостей Грузии в январе-марте.

За отчетный период количество визитов граждан Азербайджана в Грузию составило 262,2 тыс. Этот показатель на 10,5% меньше аналогичного показателя прошлого года.

В январе-марте Грузия приняла на 17,6% меньше иностранный гостей - 1,3 млн человек.