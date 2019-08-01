Выросло число совершающих поездки из Азербайджана в Грузию

В июне Грузию посетили 167 529 человек.

Как сообщает местное бюро Report, об этом говорится в месячном отчете министерства внутренних дел Грузии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число направившихся из Азербайджана в соседнюю страну возросло на 13%.

В отчетном месяце туристы из Азербайджана заняли второе место среди приехавших в Грузию иностранцев. На первом месте - россияне (212 981 человек), а третье место заняли туристы из Турции - 156 117 человек.

Число посетивших Грузию россиян возросло на 24%, граждан Турции - на 38%.