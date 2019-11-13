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Выросло число посетивших Грузию граждан Азербайджана

Выросло число посетивших Грузию граждан Азербайджана

В прошлом месяце Грузию посетили 153 780 граждан Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете МВД Грузии.

Число граждан Азербайджана, посетивших Грузию, в годовом сравнении выросло на 16 688 человек или 12%.

По количеству посетивших Грузию в октябре иностранцев Азербайджан занимает второе место.

На первом месте граждане Армении с показателем в 164 381 человек (+9%), на третьем россияне с показателем в 133 584 человека (-11%).

За отчетный период Грузия приняла 735 078 иностранных граждан в целом. Из них 339 811 человек пробыли в стране 24 часа и больше. Территорию Грузии в качестве транзита использовали 180 096 человек, для прочих целей - 215 171 человек. Число въехавших в страну иностранцев возросло в годовом сравнении на 73 037 человек. 

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