В России могут заморозить выплаты туристам за аннулированные туры

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в правительство РФ письмо с предложением новых мер по поддержке туриндустрии, среди которых - отсрочка выплат туристам за аннулированные в связи с пандемией туры до 2022 года с предоставлением депозитного сертификата.

Как передает Report, об этом сообщает "Вестник АТОР".

"АТОР просит правительство утвердить право туроператора на отсрочку до 2022 года выплат за аннулированные из-за пандемии коронавируса пакетные туры и отдельные туристские услуги - так, чтобы в течение этого срока "заморозки" турист имел безусловное и подтвержденное право выбрать на сумму своего первоначального платежа любой тур или услугу из ассортимента туроператора", - говорится в сообщении.

Как сообщается в письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя министра экономического развития Сергея Галкина, организаторы выездного и внутреннего туризма смогут восстановить работу после снятия ограничительных мер только благодаря переносу сроков туров.

"Ситуация с коронавирусом пришлась на период, когда туроператоры активно готовились к летнему сезону, внося значительные средства за размещение и перевозку своим партнерам. Это мировая практика организованного туризма, и сегодня партнеры туроператоров подтверждают готовность оказать оплаченные услуги после нормализации эпидемиологической обстановки. Принуждение туроператора к одномоментной выплате средств за тур приведет к вынужденной остановке деятельности и как следствие - неисполнению обязательств перед теми туристами, которые готовы переносить сроки тура", - приводит "Вестник АТОР" цитату из письма ассоциации.

В АТОР заявили также, что ассоциация готова принять участие в разработке документа, который даст туристу право перенести средства на оплату другого тура или отдельной услуги и позволит соблюсти права туроператоров и их клиентов.