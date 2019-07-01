Вход в некоторые аквапарки и бассейны меняется в пределах 30-40 манатов на человека - МОНИТОРИНГ

С наступлением лета горожане любят проводить свой досуг в аквапарках и бассейнах. Основной причиной, по которой люди посещают такие заведения, является наличие необходимой инфраструктуры для семейного отдыха.

Аквапарки и бассейны в большинстве случаев действуют при центрах отдыха, отелях, либо фитнес или СПА-центрах. Вход в эти объекты существенно различается в зависимости от количества услуг, разнообразия аттракционов, наличия отдельных бассейнов для детей и взрослых и многих других факторов.

Report сравнил цены на вход в различные аквапарки и бассейны страны. Стоимость входа начинается от 5 манатов. В некоторых местах отдыха входные цены меняются в пределах 35-40 манатов, а в праздничные и выходные дни владельцы большинства объектов поднимают цены.

В большинстве аквапарков и бассейнов лежаки и полотенца включены в стоимость входного билета. Во многих местах вход для детей различных возрастных групп бесплатный. На посещение некоторых бассейнов можно приобрести месячный абонемент.

Ниже приведена стоимость входа в различные аквапарки и бассейны страны:

Karvan Palace Hotel&Resort

Этот отель расположен в Мярдакяне. К услугам гостей бассейны для взрослых и детей. Цена для детей до 12 лет составляет 6 манатов, а для взрослых - 10 манатов. Цена также включает в себя шезлонги и полотенца.

Pullman Baku Hotel

Цены на аквапарк на территории отеля меняются в зависимости от дня недели. В будние дни вход стоит 20 манатов, в выходные и праздничные дни - 30 манатов. Вход для детей до 6 лет бесплатный, за детей от 7 до 15 лет в будние дни надо заплатить 15 манатов, в выходные дни - 20 манатов. В стоимость входят бассейны для детей и взрослых, аттракционы, шезлонги, полотенца.

Комплекс AF Hotel Aqua Park

Вход в этот расположенный в Новханы аквапарк для детей до 2 лет бесплатный, от 3 до 6 лет – 10 манатов, старше 7 лет - 15 манатов.

FS CLUB SPORTCITY

Посещение бассейна в этом фитнес- и СПА-центре для детей до 13 лет составляет 12 манатов в день. Для лиц старше 13 лет в будни вход стоит 18 манатов, а по воскресеньям - 15 манатов. Ежемесячный абонемент на 8 посещений стоит для детей до 13 лет обойдется в 60 манатов, на 12 посещений - 70 манатов. Лицам старше 13 лет придется заплатить 80 манатов за 8 посещений и 90 манатов за 12 посещений.

AquaParkShikhov

Вход в расположенный в Шихово аквапарк стоит 12 манатов в будни и 15 манатов в выходные дни. Дети до 3 лет допускаются в аквапарк бесплатно.

Dalga Beach Aquapark Resort

Вход в комплекс в обычные дни составляет 25 манатов, по выходным - 35 манатов. Для детей до 6 лет оплата не требуется, от 6 до 12 лет цены составляют 15 манатов. В эти цены входит шкаф для одежды, бассейны, душевые кабины, полотенца, аттракционы.

Khazar Golden Beach

Этот аквапарк находится в Мярдакяне. Вход для детей до 5 лет свободный. За детей в возрасте от 5 до 10 лет придется заплатить 10 манатов, билет для взрослых стоит 15 манатов.

Aquapark Jumeirah Bilgah Beach Hotel

Вход в аквапарк в Бильгя для детей до 3 лет бесплатный, от 3 лет и ростом до 1,2 метра оплата составляет 15 манатов в будние дни и 20 манатов в выходные. Цены для взрослых составляют 35 манатов в будни и 40 манатов в выходные.

Центр отдыха Atlant

Аквапарк бесплатный для детей до 5 лет, для лиц старше 5 лет - 10 манатов.

Развлекательный Центр "Габаланд"

Плата за использование аквапарка в этом развлекательном центре, расположенном в Габале, составляет 5 манатов.