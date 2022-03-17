Вьетнам открыл границы для невакцинированных туристов

Вьетнам открыл границы для международных путешественников и восстановил после двух лет ограничений 14-дневный безвизовой въезд для граждан 13 стран, без учета статуса вакцинации въезжающих, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Вьетнам открыл границы для международных путешественников и восстановил после двух лет ограничений 14-дневный безвизовой въезд для граждан 13 стран, без учета статуса вакцинации въезжающих, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По новым правилам, для въезда во Вьетнам воздушным путем иностранному туристу необходим только отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до вылета или экспресс-тест, сделанный в официальной лаборатории за 24 часа до вылета.

Сохраняется требование об обязательной медицинской страховке с ковидным расширением и покрытием не менее 10 тысяч долларов.